Новости сегодня: что случилось в Красноярске 18 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«Кп-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем главные новости за сегодня, 18 марта, 2021, в Красноярске.

Дело Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова будут рассматривать в суде присяжных

Новый сдвиг в долгой уголовной эпопее. Дело об организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году рассматривать будут все-таки присяжные. Начало процесса намечено на 12 апреля. Отметим, что свидетельствовать против Быкова будут исполнители Владимир Татаренков и Сергей Бакуров. (подробнее)

Жительница Красноярска наняла грузовое такси, чтобы вывезти в холодильнике труп убитого сожителя

Началась история весьма банально. Алкогольное застолье между сожителями, конфликт и роковой удар ножом в грудь мужчины. Женщина долго размышляла, как избавиться от тела, но не придумала ничего лучше, кроме как засунуть останки погибшего в холодильник и вызвать грузовое такси. Именно грузчики и раскрыли замысел коварной красноярки. (подробнее)

На подготовку к универсиаде в Красноярске потратили в 1,5 раза больше денег, чем планировали

Счетная палата выяснила, что на организацию соревнований было потрачено на 53% бюджетных денег больше, чем планировалось. Материалы проверки уже направлены в Генпрокуратуру, которая решит, что с этой информацией делать дальше. (подробнее)

В Красноярске три пьяные девушки, не попавшие на концерт Artik & Asti, угрожали полиции «ТикТоком»

Концерт пошел не по плану с самого начала. Мало того, что начало отложили на час, так еще перед выступление заболел вокалист группы Artik. Три красноярки не увидели даже этого, но устроили свой собственный концерт. «Выступление» не понравилось полиции, которая увезла меломанок в отделение. (подробнее)

В Ачинске из-за аварии без тепла остались более 35 тысяч человек

Всему виной авария на сетях теплоснабжения. Как итог – треть населения города осталась с холодными батареями. ЧП поставили на контроль городские власти. Сейчас неполадки устраняются. (подробнее)