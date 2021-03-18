В Туве в ночном пожаре погибли мать с двумя малышами. Фото: СК России по Республике Тыва

В столице Тувы Кызыле в ночном пожаре погибла молодая женщина с двумя малышами. Трагедия произошла минувшей ночью. Сообщение о возгорании в частном дачном доме поступило в МЧС в 1:20 часов. А уже спустя 25 минут пожарные обнаружили тела четырех человек с термическими ожогами. 29-летнюю хозяйку дома опознали без труда, с нею и детей в возрасте 3 и 5 лет. А кто четвертый, пока неизвестно, необходимо проводить установление личности.

Уже известно, что ровно год назад семья была поставлена на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, поскольку мать злоупотребляла спиртными напитками. Детей несколько раз помещали в центр социальной помощи, но затем возвращали. В последний раз их вернули из соцучреждения 20 февраля. Хотя соседи сейчас уверяют: очередной период пьянства у погибшей начался еще 15 февраля, даже накануне смерти ее видели нетрезвой.

Возбуждено два уголовных дела. Первое – по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Второе – в отношении должностных лиц системы профилактики по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей»

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