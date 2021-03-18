Фото пожара с четырьмя погибшими в Туве 18 марта 2021: в огне погибли мать с двумя детьми

Фото: СК по Республике Тыва

Сообщение о возгорании поступило в МЧС Кызыла глубокой ночью. «КП-Красноярск» публикует фото пожара с четырьмя погибшими в Туве 18 марта 2021.

Огонь охватил частный дом на Зеленой в дачном поселке Кызыла. В сгоревшем доме пожарные нашли тела четырех человек – 30-летней девушки, ее детей 3 и 5 лет. Личность четвертого погибшего выясняется. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти двум и более лицам».

Фото: ГУ МЧС по Республике Тыва

Известно, что погибшая женщина состояла на учете в полиции, как злоупотребляющая алкоголем, а ее детей неоднократно отправляли в центр социальной помощи Кызыла. Тем не менее, 20 февраля 2021 года комиссия по делам несовершеннолетних мэрии Кызыла вернула малышей матери. Соседи рассказали, что с 15 февраля и до самой трагедии женщина была в запое.

В итоге следователи возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз против работников органов профилактики по статье «халатность».

В МЧС добавляют, что причиной пожара могла стать оставленная включенной на ночь плита.