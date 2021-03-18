В Красноярском крае задержали бывших лесничих, уничтоживших леса на 7,8 миллионов рублей. Стоп-кадр видео

В Абанском районе оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали трех человек. Мужчины подозреваются в незаконной вырубке леса. Проводить задержание помогали сотрудники Росгвардии. Операция прошла четко и быстро: подозреваемые даже не успели спрятать улики. И в распоряжении оперативников оказалась вся документация. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, розыскные мероприятия еще продолжаются.

Вся информация была передана в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, там завели уголовное дело. Подозреваемые – бывший руководитель Абанского лесничества, его бывший лесничий и директор частной фирмы «Метелица». Они придумали схему, по которой и действовали в период с 2018 по 2019 годы.

Сначала подделали документы, по которым лесные деляны проходили, как поврежденные: что-то сгорело, что-то поел жук-короед. Затем оформляли разрешение на санитарную вырубку. И под конец «Метелица» подгоняла технику и сплошняком сваливала все деревья, оставляя лишь пеньки. Пока что насчитали 1,5 тысячи деревьев, сумма ущерба природе оценивается в 7,8 миллиона рублей.

- В настоящее время проверяется информация о причастности подозреваемых к иным аналогичным фактам незаконных рубок лесных насаждений на сумму около 100 миллионов рублей, - прокомментировали «КП» в краевом следкоме.