В Красноярском крае выплатят по 1 миллиону рублей семья медиков, погибших от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выплатят по 1 миллиону рублей семьям медиков, которые погибли от коронавируса. С такой инициативой выступил губернатор края Александр Усс, когда в декабре 2020 года встречался с супругой врача-анестезиолога-реаниматолога краевой больницы Ильи Житкова, скончавшегося от Covid-19.

Сегодня, 18 марта, на очередной сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали проект. Это будет дополнительная поддержка семьям медицинских работников, потерявших своих близких, из регионального бюджета. Закон будет распространяться на врачей как государственных, так и частных больниц края.

В пресс-службе правительства края отметили, что в 2020 году в регионе коронавирусная инфекция унесла жизни 28 медиков. Все они лечили пациентов с диагнозом COVID-19. Среди погибших – врачи, медицинские сестры, санитары и водители машин скорой помощи.

- Понимаю, никто и ничто не сможет восполнить родным утрату близкого человека. Однако наша задача в том, чтобы семьи в таких ситуациях чувствовали поддержку. Подобная выплата – самое малое, что мы можем для них сделать, - сказал Александр Усс.