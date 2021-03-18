«Ростелеком» и Красноярский театр кукол прочитают детям сказки по телефону

«Ростелеком» поддержал проект «Сказки народов Сибири», который придумал и организовал для детей Красноярский театр кукол. Теперь ребята могут познакомиться с историями и легендами коренных сибирских народов, просто позвонив по телефону. Ребенка соединят с одним из семи артистов, который прочитает сказку и даже расскажет о народе, который ее сочинил.

Для телефонных историй в театре выбрали 24 сказки, среди которых есть хантыйская, кетская, селькупская, долганская, мансийская, эвенская и эвенкийская. Ребята услышат рассказы про гордого оленя, находчивого стрелка и других героев народных легенд.

«Нам хочется делиться волшебством и магией не только со сцены, не только развлекать, но и просвещать. В проекте “Сказки народов Сибири” дети смогут послушать не только сказки, но и узнать, какие коренные народы живут на территории Сибири, как они называются и какие у них есть национальные особенности. О большинстве современные дети часто и не слышали. Не исключаем, что и мы что-то интересное узнаем от детей», — сказал Борис Смелянец, и.о. главного режиссера Красноярского театра кукол.

Компания «Ростелеком» предоставила для проекта удобный номер: чтобы услышать сказку, достаточно позвонить по телефону 8 800 300 72 59. Бесплатная линия будет работать 20 марта, а также 3 и 10 апреля с 18 до 20 часов по местному времени.

«Нам очень приятно участвовать в таком добром проекте. Красноярский “Ростелеком” уже не в первый раз помогает рассказывать сказки по телефону: в прошлом году похожую акцию мы помогали организовать в Абакане для Русского республиканского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова. Теперь, благодаря цифровым сервисам, послушать увлекательные истории можно прямо из дома», — уточнил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Номер 8 800 — это услуга, которая помогает выстроить работу с входящими звонками. Многоканальность дает возможность принимать звонки от нескольких клиентов одновременно, так что линия не бывает занята. Сервис также помогает распределять вызовы между операторами и записывать разговоры для контроля сотрудников и решения спорных ситуаций. Протестировать сервис можно в течение 14 дней, чтобы определиться с тарифом и выбрать запоминающийся номер.