«Аэрофлот» запускает из Красноярска три рейса на юг – в Сочи, Краснодар и Симферополь Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 1 июня запускает из аэропорта «Красноярск» три рейса в южном направлении – в Сочи, Краснодар и Симферополь. Событие это долгожданное, продажа билетов в рамках открытия хаба уже началась. Вместе с этими рейсам, которые наверняка станут популярными у отпускников, в списке городов назначения появились Благовещенск и Владивосток.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, летать по всем направлениям будут самолеты Boeing 737-800. До конца октября. В Симферополь – в понедельник, среду, пятницу и субботу. В Благовещенск – все дни недели кроме воскресенья. В Краснодар – по понедельникам, вторникам, четвергам и воскресеньям. В Сочи – ежедневно, кроме понедельника.

Что касается Владивостока – полеты будут по будим дням, в период с 30 апреля по 29 октября. Выполнять их будет авиакомпания «Аврора» на Airbus A319.

Отметим, что новость вызвала активные обсуждения в паблике аэропорта. И многих подписчиков смутила цена на билеты, которую они посчитали слишком высокой. Например, в Краснодар – от 14 230 рублей, в Симферополь – от 18 790, а в Сочи – от 18 498 рублей. И это – без учета багажа.