Погода в Красноярске на 19 марта 2021: потепление до 0 и мокрый снег

Погода в Красноярске на 19 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска постепенно уходят минусовые температуры. Синоптики предсказали, какой ожидается погода в Красноярске на 19 марта 2021.

Так, по данным гидрометцентра, днем 19 марта в Красноярске ожидается небольшое потепление до 0 градусов. Небо затянет тучами и возможны дождь со снегом. Кроме того, поднимется ветер с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью осадки прекратятся, но облака не уйдут. Также останется ветер, а температура воздуха опустится до -6 градусов. Атмосферное давление – 745 мм рт.ст.

Яндекс.погода передает, что утро ожидается холодным – до -9 градусов. Будет пасмурно и не без осадков. Порывы ветра составят около 4 метров в секунду. Давление – 755 мм рт. ст.

Днем синоптики обещают -1 градус. Осадки продолжатся, а ветер усилится до 5 метров в секунду.

К вечеру осадки прекратятся, но похолодает до -4 градусов, но ветер немного успокоится. Ночью температура останется той же. Осадков и сильного ветра не ожидается.