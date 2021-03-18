Жители 118 поселков края впервые получили доступ к 4G МегаФона

Вышка сотовой связи. Фото: пресс-служба компании

В 2020 году впервые появились базовые станции 4G МегаФона в 118 поселках Красноярского края. Благодаря им, скорость мобильного интернета для абонентов компании выросла в среднем в 10 раз, чем прежде. Так, например, приложение Госуслуги теперь можно скачать на смартфон всего за десять секунд, а новую серию любимого сериала – за пять минут.

Строительство нового покрытия LTE охватило практически всю территорию края: от севера – поселка Светлогорск Туруханского района, до юга – села Верхнеусинское Ермаковского района. Самая восточная точка проведения работ – поселок Новохайский Богучанского района, на западе – село Юрьевка Боготольского района.

На территории, где впервые появился 4G МегаФона, работают более 100 школ. Сельские учителя, школьники и их родители могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.

- Чтобы наши абоненты даже в отдаленных и небольших поселках Красноярского края могли пользоваться самым быстрым интернетом, в непростой год пандемии и «удаленки» мы реализовали рекордную по масштабу программу развития сети, - говорит Виталий Молотков, директор Красноярского отделения МегаФона. – По сравнению с 2019 годом количество построенных базовых станций LTE выросло в 2,5 раза. В целом же сеть 4G МегаФона в регионе увеличилась более чем на 50%.

Кроме того, в 127 населенных пунктах края увеличились скорости мобильного интернета за счет установки дополнительных базовых станций. Активнее всего инженеры расширили площадь покрытия и увеличили емкость сети 4G в Красноярске, Ачинске, Канске, Норильске, Лесосибирске, Назарове, Железногорске, Сосновоборске, Шарыпове и Шушенском.