ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир»

ВТБ запустил сервис заказа цифровых и пластиковых карт национальной платежной системы «Мир» в ВТБ Онлайн. Открыть счет и выпустить карту «Мир» дистанционно могут все пользователи банка.

Заказать цифровую или пластиковую карту «Мир» с умным подборщиком счета можно в ВТБ Онлайн буквально в несколько кликов, без посещения офиса банка. Клиентам ВТБ, которые планируют оформить карту «Мир», достаточно пройти в раздел «Услуги» - «Счета и карты», выбрать цифровую или пластиковую карту и далее следовать инструкциям. Сразу после выпуска цифровой карты «Мир» ее реквизиты можно предоставить для зачисления социальных выплат из бюджета, а также подключить карту к приложениям Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android) или Samsung Pay для повседневных расчетов с помощью смартфона. Также пользователям цифровой карты «Мир» доступны все преимущества флагманского продукта банка – Мультикарты.