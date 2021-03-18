В Ачинске из-за аварии без тепла остались более 35 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске минувшей ночью произошла авария на сетях теплоснабжения. В результате без тепла остались более 35 тысяч человек – это треть населения города. Как сообщили в местной администрации, под отключение частично попали: микрорайоны 3, 4 и 5, ЮВР и квартал 7Б. Там находятся жилые дома и 30 социально значимых объектов, включая 15 детских садов, 9 школ и 6 учреждений здравоохранения.

По состоянию на 9 часов утра сегодня, 18 марта, завершены работы по переключению потребителей тепла на резервные сети. Режим теплоснабжения восстанавливается. Уже до температурной нормы доведены и функционируют в штатном режиме детские сады и школы.

На месте коммунальной аварии в настоящее время работает несколько единиц спецтехники и аварийная бригада в количестве 10 человек. За ситуацией следят глава города Александр Токарев и специалистов администрации Ачинска.