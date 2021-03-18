На подготовку к универсиаде в Красноярске потратили в 1,5 раза больше денег, чем планировали Фото: Мария ЛЕНЦ

На подготовку к универсиаде в Красноярске потратили в полтора раза больше бюджетных средств, чем изначально планировалось. Точнее – на 53%. К такому выводу пришла Счетная палата РФ. Аудиторы выявили ряд нарушений в использовании выделенных денег, в результате чего вырос и госдолг Красноярского края, сообщает «ТВК Красноярск».

В отчете сказано, например, что, цитируем: «Из 34 объектов универсиады в Красноярске 21 введен с нарушением сроков, а три – после окончания игр. Несоблюдение сроков сдачи объектов указывает на недостаточный контроль Минспорта и других ответственных исполнителей за ходом строительства».

Например, было закуплено оборудования для обеспечения безопасности на 75,3 миллионов рублей, но так и не было использовано. Еще 98 миллионов рублей потратили впустую, потому что не использовали. методические рекомендации, разработанные к Универсиаде-2013 в Казани. В общей сумме, превышение расходов бюджетных средств на спортивное событие составило более 281 миллионов рублей. Материалы по причинению ущерба экономическим интересам государства отправили в Генпрокуратуру РФ.