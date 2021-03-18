В Лесосибирске после гибели в пожаре четырех детей завели уголовное дело на органы опеки. Фото: МЧС

После трагедии в Лесосибирске, где в результате пожара погибли четыре ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, следователи завели второе уголовное дело. Теперь уже на органы системы профилактики – по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Напомним, в ночь с 16 на 17 марта загорелась квартира в деревянном двухэтажном доме. Предварительно – из-за замыкания электропроводки. Спастись смогли только бабушка и 12-летний внук, оба пострадали и доставлены самолетом санавиации в краевой центр. Первое уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительной версии следствия многодетная семья еще с 2019 года состоит на учете, поскольку находится в социально-опасном положении. Однако органы опеки положение дел в семье и условия проживания не контролировали, детей из семьи не изъяли, хотя предпосылки к этому были.