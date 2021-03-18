Стартовал конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон»

Виктория Васильева. Фото: пресс-служба компании

Шестой конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» начинает принимать заявки от профессиональных театров, молодежных творческих объединений и любительских трупп. Мероприятие проводится при поддержке Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» среди театров из регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс» в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Грантовый фонд составляет 6 млн рублей, его разделят между собой семь театров, которые войдут в шорт-лист по итогам рассмотрения конкурсных заявок. Итоги подведет экспертный совет заслуженных деятелей современного театрального искусства.

Победителей объявят в начале июня.

- В этом году нам особенно важно провести конкурс и поддержать региональные театры после пандемии, - сказала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева. – Развитие программ в области культуры и искусства в регионах присутствия «Полюса» – один из приоритетов компании. Красноярский край на театральной карте – совершенно выдающееся место, и каждый год в числе победителей обязательно есть театры из Красноярска и других городов региона.

Победители конкурса «Полюс. Золотой сезон» станут участниками фестиваля «Территория. Красноярск» в ноябре 2021 года, пообщаются с коллегами, посетят лекции и мастер-классы ведущих театральных деятелей. Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли в программе фестиваля. Оплата расходов на поездку осуществляется из средств грантов. Оставшуюся часть денежного приза коллективы-победители смогут направить на приобретение и ремонт декораций и реквизита, ремонт и оформительские работы в театре, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.

Заявки принимаются до 30 апреля 2021 года. Претендентам нужно предоставить заполненную анкету-заявку с описанием социальной миссии коллектива и видеозапись драматического спектакля для взрослой аудитории. Подробная информация на сайте конкурса.

СПРАВКА КП

Победителями конкурса «Полюс. Золотой сезон» становились Красноярский драмтеатр им. А.С. Пушкина, Театр современной драмы «Вспышка», Городские драматические театры из Лесосибирска, Шарыпово, Минусинска, Мотыгино, Магаданский областной театр кукол, Магаданский музыкальный и драматический театр, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, Содружество молодых актеров ЦЕНТР «Новая Драма», Черемховский драматический театр им. В.П.Гуркина, Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, Театр Олонхо Республики Саха (Якутия), Мирнинский театр.