В Туве сотрудники ГИБДД попросили местных жителей покрасить коров. Фото: пресс-служба ГИБДД Тувы

В Туве сотрудники госавтоинспекции призвали местных жителей особым образом покрасить своих коров. Нет, это не шутка, а, скорее, жизненная необходимость. Дело в том, что в этом сельскохозяйственном регионе много животноводов с чабанскими стоянками и подсобными хозяйствами, которые расположены вдоль автомобильных дорог. Животные находятся на вольном выпасе, ходят, куда им вздумается. И очень часто забредают прямо на трассу – а это аварийная ситуация и угроза безопасности автомобилистам.

С начала 2021 года в республике уже зафиксировано 17 фактов наезда на домашних животных, в результате которых погиб один водитель, 5 человек получили ранения. Все ДТП произошли в темное время суток. Особую опасность представляют лошади, они порой при свете фар автомобиля ведут себя непредсказуемо и в страхе мечутся по дороге.

В пресс-службе ГИБДД Тувы привели примеры: 19 января в 3 часа ночи 32-летний автомобилист пытался объехать на трассе табунлошадей и погиб. А его спутница с тяжелыми травмами доставлена в больницу. И это произошло на федеральной трассе Р-257 «Енисей».

Поэтому госавтоинспекторы и просят владельцев коров и лошадей нанести на животных светоотражающую краску. И, кстати, чабаны прислушались, они ведь тоже заинтересованы в сохранности своего скота.