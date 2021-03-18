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Происшествия18 марта 2021 5:03

Жительница Красноярска наняла грузовое такси, чтобы вывезти труп убитого сожителя

Но замести следы преступления не получилось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярска наняла грузовое такси, чтобы вывезти труп убитого сожителя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска пыталась вывезти и спрятать труп убитого ею сожителя, но замести следы преступления у нее не получилось. Произошла эта жуткая история в Ленинском районе. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

По предварительной версии следствия, в ночь с 7 на 8 марта 39-летняя подозреваемая и ее 27-летний сожитель устроили застолье у себя дома. Между ними произошла ссора. Что именно они не поделили между собой, неизвестно, но результат оказался плачевным: женщина схватила нож и ударила им своего гражданского мужа в грудь. Одного удара хватило – мужчина скончался.

Спустя 8 дней подозреваемая решила скрыть следы преступления. Она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. А потом вызвала грузовое такси и попросила увезти холодильник в другой района города. Но по пути грузчики заметили неладное – из холодильника потекла кровь. А когда спросили, что это, женщина во всем призналась. Мужчины тут же вызвали полицию, подозреваемую задержали.

Криминал