Акушеры в погонах: хакасские полицейские приехали на конфликт, а пришлось принимать роды

Сергей Пузаков и Роман Мухомедзянов Фото: МВД

В Абакане полицейские случайно стали акушерам: сотрудники МВД приняли роды у будущей матери, когда отправились на вызов. Как сообщают в пресс-службе МВД, изначально силовики поехали решать конфликт между местными жителями, но когда приехали, то никаких скандалистов не обнаружили.

Полицейские отправились выяснять, почему же внезапно стало так спокойно. Заглянув в окна, где должны были ругаться местные жители, они ничего не обнаружили. Пошли к соседям. Их встретила молодая беременная девушка, у которой уже начались роды. Ребенок мог появиться на свет в любой момент.

Старший лейтенант Сергей Пузаков, поняв критичность ситуации, не растерялся. Мужчина вызвал скорую помощь, а роженицу проводил в комнату и уложил на кровать. В это время его коллега Роман Мухомедзянов отправился разбираться с конфликтом соседей.

Врачи всё не ехали, а роды начали подходить к своему логичному завершению. Раздумывать уже было некогда – Сергей бросился помогать малышу появиться на свет.

Всё прошло более чем удачно! Вскоре приехали медики и забрали новоявленную маму с младенцем в Республиканский перинатальный центр. Оказалось, что сотрудник ППС помог родиться девочке весом 2340 граммов. Сам он признаётся, что в такой ситуации оказался впервые, но ему очень помогли теоретические знания, полученные им много лет назад в учебном центре первоначальной подготовки.