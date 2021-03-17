Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 марта 2021: число погибших перевалило за 3 тысячи

Новые случаи заражения коронавирусом на 17 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Прирост заболеваемости в регионе остается стабильным. Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 марта 2021 подтвердились еще у 132 человек за сутки. В общей сложности уже заразились 65 013 человек. Как сообщает Роспотребнадзор, темп прироста за сутки составил 0,2%.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 120. С начала пандемии коронавирусом заболели 60 183 человека.

Жертвами коронавируса за сутки стали 12 человек. За все время от болезни скончались 3 006 человек.

- На сегодня 12 831 человек под наблюдением врачей (+1063 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 841 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 468 720 (+5012 за последние сутки), - добавили в региональном оперштабе.

Добавим, что в Красноярском крае продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привились 39 090 человек, а двумя – 47 069 человек.