Число привитых от коронавируса в Красноярском крае на 17 марта 2021: поступление вакцины продолжается

Число привиты в Красноярском крае на 17 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Массовая вакцинация от ковида в регионе продолжается. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и прирост заболеваемости начал сокращаться. Рассказываем о числе привитых от коронавируса в Красноярском крае на 17 марта 2021.

Всего в Красноярский край поступило 109 502 дозы вакцины «Спутник V». К концу недели ожидается прибытие очередной партии. Вакцинация проводится в 68 организациях и 6 учреждения «РЖД-Медицины». Всего в крае развернут 91 прививочный пункт.

Сейчас в Красноярском крае первым компонентом привито 39 090 жителей, а двумя – 47 069 человек.

Напомним, что записаться на прививку от коронавируса можно одним из трех способов:

- в регистратуре поликлиники лично или по телефону;

- через личный кабинет на www.web-registratura.ru;

- через личный кабинет на Госуслугах.

Добавим, что с 1 апреля в Красноярском крае будет действовать один короткий номер по противодействию коронавирусу – 112.