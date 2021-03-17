Число привитых от коронавируса в Красноярском крае на 17 марта 2021: поступление вакцины продолжается

Число привиты в Красноярском крае на 17 марта 2021
Фото: Мария ЛЕНЦ
Массовая вакцинация от ковида в регионе продолжается. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и прирост заболеваемости начал сокращаться. Рассказываем о числе привитых от коронавируса в Красноярском крае на 17 марта 2021.
Всего в Красноярский край поступило 109 502 дозы вакцины «Спутник V». К концу недели ожидается прибытие очередной партии. Вакцинация проводится в 68 организациях и 6 учреждения «РЖД-Медицины». Всего в крае развернут 91 прививочный пункт.
Сейчас в Красноярском крае первым компонентом привито 39 090 жителей, а двумя – 47 069 человек.
Напомним, что записаться на прививку от коронавируса можно одним из трех способов:
- в регистратуре поликлиники лично или по телефону;
- через личный кабинет на www.web-registratura.ru;
- через личный кабинет на Госуслугах.
Добавим, что с 1 апреля в Красноярском крае будет действовать один короткий номер по противодействию коронавирусу – 112.