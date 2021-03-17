Пьяный житель Якутии зарезал ножом собственного сына

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске отец зарезал ножом собственного сына. Он ударил его всего один раз, но этого прокола хватило, чтобы парень скончался на месте. Как сообщает следственный комитет, расследование уголовного дела уже завершено, материалы переданы в суд.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 55-летний отец и его 28-летний сын вместе выпивали. Когда оба дошли до определенной стадии опьянения, то между ними возникла ссора. Сын стал оскорблять своего отца и даже умудрился подраться с ним. Отец недолго думая, сходил на кухню, и взял там нож. Затем он ударил своего сына в грудь всего один раз. Но этого хватило, чтобы парень скончался на месте, несмотря на все усилия медиков.

В отношении 55-летнего якутянина возбудили уголовное дело «убийство». Расследование уже завершено, если вину мужчины докажут в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.