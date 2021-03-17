Состояние пострадавших при пожаре в Красноярском крае 17 марта 2021: чиновники поделились подробностями

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожар, унесший жизни четырех детей, произошел в Лесосибирске минувший ночью. В огне пострадали, но выжили бабушка и ребенок. О состоянии пострадавших при пожаре в Красноярском крае 17 марта 2021 рассказали в мэрии города.

Пожилую женщину и 12-летнего мальчика санавиацией направили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Их состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Напомним, что в полпятого утра в Лесосибирске загорелась квартира в двухэтажном деревянном доме. В пожаре погибли 4 человека – дети 2, 5, 10 и 17 лет. Потушить огонь пожарным удалось лишь спустя почти четыре часа.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти двум и более лицам по неосторожности». Расследование под контроль взяла прокуратура.

Мэрия Лесосибирска сообщает, что 18 марта объявлено Днем траура по погибшим.