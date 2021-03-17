Семье, потерявшей четверых детей при пожаре в Красноярском крае, предложили помощь с прощанием и похоронами

В микрорайоне Северный полыхнул ветхий деревянный дом из двух этажей. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Семье из Лесосибирска Красноярского края, которая в одну ночь лишилась четверых детей, предложили бесплатные похороны. Об этом объявили в соцсетях сами ритуальщики – одна из местных частных компаний.

Напомним, трагедия произошла около половины пятого утра 17 марта. В микрорайоне Северный полыхнул ветхий деревянный дом из двух этажей. Здесь в одной из квартир жила большая семья. Когда по коридорам пополз едкий дым, все спали. К слову, на момент пожара дома была бабушка и пятеро детей – от 2 до 17 лет. Что произошло в ту ночь в горящем бараке, точно установит следствие. Пока ясно одно: четверо детей погибли, надышавшись ядовитым дымом. Удалось спастись только двоим, бабушке и 12-летнему мальчику.

По словам местных жителей, ребенок успел выпрыгнуть из окна: «Прибежал сильно порезанный и обгоревший, дай Бог ему выздороветь». Рассказывают, что сейчас школьник и его бабушка в больнице.

Между тем в соцсетях (группе «ЧП – Лесосибирск») обсуждают, как могли допустить трагедию. Знакомые с ситуацией пишут, дом давно расселили, он был аварийным, там все сгнило, везде плесень, и из-за сырости могло произойти короткое замыкание.

Большинство соболезнует семье. «Спите спокойно. Дети, простите нас, взрослых, не уберегли!», пишут одни. Другие предложили: «Давайте откроем сбор на похороны. Это наш город, и помочь должны мы!».

На связь моментально вышли ритуальщики. Фото: соцсети.

Узнав о беде семьи, свою помощь предложили предприниматели, представители одной из частных фирм: «Специализированная служба города Лесосибирска (название опускаем – прим. ред.) готова предоставить все услуги по захоронению бесплатно. Телефон…».

«Похоронами будем заниматься мы, - заявила Татьяна Б., мать пятерых детей, тетя погибших. – Прошу всех неравнодушных откликнуться, чтобы похоронить достойно».