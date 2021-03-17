Погода в Красноярске на 18 марта 2021: ночной снегопад и похолодание до -11 градусов

Погода в Красноярске на 17 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Март не торопится радовать красноярцев полноценным весенним теплом. Синоптики предсказали, какой будет погода в Красноярске на 18 марта 2021. И этот прогноз не воодушевляет.

По данным гидрометцентра, в четверг, 18 марта, дневная температура в Красноярске составит -2 градуса. Будет пасмурно, но обойдется без осадков. Также ожидаются порывы юго-западного ветра – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

К вечеру вновь резко похолодает – до -11 градусов. Синоптики ожидают небольшой снегопад и ветер с порывами до 3 метров в секунду.

По версии яндекс.погоды, утром 18 марта в Красноярске температура составит -14 градусов, но несмотря на облачность, будет солнечно. Днем ожидается потепление от -1 до -5 градусов и ветер с порывами до 4 метров в секунду. Ночью же температура опустятся до -10 градусов, ветер стихнет, но пойдет снег. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.