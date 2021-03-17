При пожаре в Красноярске погибли двое взрослых

Причина пожара пока не установлена Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 16 марта, В Красноярске загорелся 9-этажный дом на улице Калинина, 70В. Пожарные получили сообщение в 23:38 и немедленно выехали на место происшествия. Как сообщают в МЧС, два жильца погибли.

Для полной ликвидации возгорания спасателям потребовалось около двух часов – пожарные справились с огнем в 01:29 по местному времени. Когда расчетный отряд прибыл к загоревшемуся дому, то обнаружил серьезное задымление в подъезде на 9 этаже.

К сожалению, пожар закончился трагически, в огне погибли двое взрослых жильцов. Больше от возгорания никто не пострадал.

Как рассказали в ведомстве, на тушение огня выехало 32 человека и 12 единиц техники. От МЧС участие приняли 15 человек и 5 единиц техники. О причине пожара пока не сообщается.