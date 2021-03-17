Матери не было дома: МЧС дало новые подробности пожара в Красноярском крае, где погибли четыре ребенка

Фото: МЧС

Мать погибших детей на пожаре в Лесосибирске отсутствовала в квартире. Об этом заявили в МЧС. Выяснилось, что женщины не было дома, когда произошла страшная трагедия. Она вернулась гораздо позже.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в квартире также не были установлены дымовые пожарные извещатели, хотя их выдавали семье по краевой программе как многодетной семье. Датчики дыма должны были висеть в самых пожароопасных местах, но семья ими пренебрегла.

Оказалось, что бабушка с внуками крепко спала, когда начался пожар. Семья во сне не почувствовала, что всю их квартиру заполонил дым. В МЧС считают, что если бы извещатели всё же были бы установлены, то они бы сработали и разбудили бабушку с внуками. Возможно в таком случае трагедии удалось бы избежать.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Напомним, что 17 марта в Лесосибирске загорелся двухэтажный, многоквартирный, деревянный жилой дом. Огнем была охвачена одна из квартир, где проживала семья с 5-ми детьми. Во время пожара смог спастись только один 12-летний мальчик и его бабушка. Ребенок выпрыгнул в окно, получил серьезные повреждения. Вместе с родственницей его увезли в больницу. Остальные четверо детей от 2 до 17 лет погибли.

Следком возбудил уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а прокуратура взяла ход расследования на собственный контроль.

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