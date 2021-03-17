СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярском крае, где погибли четверо детей

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме в Лесосибирске поступило в МЧС 17 марта в 04:28 утра. Уже в 05:28 часов возгорание локализовали, а полностью огонь потушили в 08:02 часа.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В огне погибли четыре ребенка: 2, 5, 10 и 17 лет. Среди пострадавших – их 12-летний брат и бабушка. Они находятся в больнице с различными травмами. С матерью погибших и пострадавших сейчас работают психологи.

СК по Красноярскому краю уже возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти двум и более лицам». Следователи рассматривают различные версии, но основная – короткое замыкание. Дом считался аварийным и готовился к сносу. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

К расследованию подключилась и прокуратура Лесосибирска. Ведомство взяло его под свой контроль.

Ранее «Комсомольская правда-Красноярск» публиковала фото и видео смертельного пожара в Красноярском крае.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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