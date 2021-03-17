Предварительная причина пожара в Красноярском крае 17 марта 2021, где погибли четыре ребенка: в СК озвучили основную версию

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В 4:28 по местному времени 17 марта в Лесосибирске произошло крупное возгорание. В пожаре погибли 4 ребенка: 2,5, 10 и 17 лет. Пострадали их 12-летний брат и бабушка. Они госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и озвучили предварительную причину пожара в Красноярском крае 17 марта 2021.

По версии СК, основной версией является короткое замыкание. Деревянный 18-квартирный дом был признан аварийным и шел под снос. Известно, что очаг возгорания находился в коридоре.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Пожар был локализован уже в 5 часов утра, а полностью ликвидирован почти через четыре часа – в 8:02 часов.

Помимо следователей, проверку проводит прокуратура Лесосибирска. Ведомство взяло контроль ход расследования. С матерью погибших детей сейчас работают психологи.

Ранее «Комсомольская правда-Красноярск» публиковала фото и видеоЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На пожаре в Красноярском крае погибло четверо детей

Пожаром охватило двухэтажный деревянный дом с 18 квартирами. Сотрудники МЧС смогли локализовать открытое горение в 05:08 на площади 46,5 кв.м. Полная ликвидация еще не наступила, но уже известно, что очаг возгорания находился в коридоре. (Подробности)

Пожар в Красноярском крае, где погибло четверо детей, наконец ликвидирован

На пожаре работают силовики – следственный комитет возбудил уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работает оперативно-следственная группа. Сейчас рассматривают версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания уже установлен – пожар начался в коридоре одной из квартир. (Подробности)

Фото пожара с четырьмя погибшими в Красноярском крае 17 марта 2021 опубликовали в МЧС

Пожарные смогли локализовать открытое горение уже в 5:08 часов. Площадь составила 46,5 кв.м. Сейчас возгорание полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, но известно, что очаг находился в коридоре. (Подробности)смертельного пожара.