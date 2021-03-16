В Красноярске уровень ОРВИ среди взрослых подходит к эпидемии Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваниями ОРВИ и гриппа на территории региона в период с 8 по 14 марта. По совокупному населению и в возрастных группах населения уровень заболевания не превышает эпидемический порог.

Что касается конкретно краевого центра, здесь ситуация немного хуже: среди взрослого населения уровень заболеваемости находится на уровне эпидемиологического порога. Это вполне объяснимо: большое количество людей, тесное общение – горожане всегда быстрее «делятся» друг с другом различными инфекциями. Из положительного: в городе циркулируют вирусу не гриппозной этиологии.

Специалисты говорят, что в этом году при подготовке к эпидемиологическому сезону было привито около 1,6 миллиона человек – это 57,3 % от численности населения края. Для тех, кто не вакцинировался, следует соблюдать меры личной профилактики. И маска в этом должна помочь.