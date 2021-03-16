В Ачинске водитель наехал на ребенка и скрылся в другом городе. Фото: ГИБДД

В Ачинске водитель наехал на ребенка и затем скрылся с места ДТП. За что и получил 10 суток административного ареста. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции Ачинска.

Дата, когда произошла авария, не уточняется. Но все произошло днем: 12-летний школьник шел по улице 1-й Западной, по обочине, в направлении навстречу движущемуся транспорту. Несмотря на то, что проезжая часть, в общем-то, широкая, водитель автомобиля ВАЗ сумел наехать на него и сбил с ног. После этого 20-летний водитель вышел, спросил у ребенка о его состоянии. И решил, раз тот жив-здоров и руки-ноги целые, значит, можно отправляться дальше.

Школьник рассказал обо всем дома, ему вызвали скорую, к счастью, обошлось ушибами. Затем информацию передали в полицию, там немедленно занялись поисками машины и нарушителя. Буквально в течение часа ВАЗ-21093 был обнаружен в Боготоле. Затем задержали и виновника аварии, доставили в Ачинск. За 10 суток в камере у него будет время вспомнить правила дорожного движения.