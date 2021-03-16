Житель Хакасии в ярости расправился с тремя мужчинами Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель хакасской столицы расправился с тремя мужчинами. Он задержан, допрошен, ему уже предъявлены обвинения в совершении двух преступлений. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 14 марта в следком почти одновременно поступили два сообщения. Сначала из полиции передали информацию о мужском трупе, который нашли в тамбуре подъезда общежития на улице Кати Перекрещенко. И тут же звонок по поводу двух мужчин, которых доставили с ножевыми ранениями в Абаканскую межрайонную клиническую больницу – с того же места, где был найден труп.

По предварительной версии следствия 40-летний житель Абакана в состоянии алкогольного опьянения позвал брата с собой на разборки в общежитие. Там жил его обидчик и сожительница. Разборки устроили прямо в тамбуре подъезда – в тесной клетушке собрались четыре человека. Обвиняемый вытащил нож и начал наносить удары. Одного буквально исколол до смерти. Тяжело ранил родного брата и 22-летнего хозяина комнаты, к которому пришли на разборки. К счастью для этих двоих врачам удалось их спасти.