В Красноярске уволился директор «Татышев-парка» Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске покинул свой пост директор Центра реализации социальных проектов. Заявление Евгений Пьянков написал с формулировкой по собственному желанию. В администрации города подтвердили эту информацию, но без подробностей. Кто заменит Пьянкова и станет новым руководителем, неизвестно.

В последнее время Центр развития социальных проектов не раз оказывался в центре внимания. В начале апреля 2019 года с поста, также по собственному желанию, ушел Иван Браман. Его заменил Максим Бархатов – и тоже на год. Евгений Пьянков заступил в должность в марте 2020 года.

Добавим, что Центр отвечает за проведение в Красноярске спортивных и развлекательных мероприятий. Один из его проектов – самый крупный городской парк на острове Татышев. В предстоящем сезоне на острове продолжится благоустройство, начатое ранее, есть планы по расширению зон отдыха, прогулочных дорожек и других локаций.