Погода в Красноярске на 17 марта 2021: морозно и солнечно

Погода в Красноярске на 17 марта 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

По данным Яндекса, погода в Красноярске на 17 марта 2021 теплом вновь не порадует. Несмотря на то, что первый месяц весны перевалил за экватор, минусовые температуры не спешат покидать город. Утром ожидается 17-градусоный мороз, но небо будет ясным и наконец-то появится солнце.

Днем синоптики обещают потепление до -3 градусов, появятся облака, но солнце никуда не уйдет. Также поднимется небольшой ветер – до 3 метров в секунду.

Вечером похолодает до -11 градусов, а облака уйдут. Ночь обещает быть холодной – до -13 градусов. Осадков на протяжении всего дня не будет. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Синоптики гидрометцентра ожидают дневную температуру до -4 градусов и слабые порывы юго-западного ветра – до 3 метров в секунду. Без осадков. Ночью же резко похолодает до -13 градусов, но ветер стихнет. Атмосферное давление – около 750 мм рт. ст.