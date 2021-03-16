В Красноярском крае от действий чиновников пострадала девушка-сирота. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по краю

В Красноярском крае от действий чиновников пострадала девушка-сирота. Это уже не первый подобный случай, уголовные дела периодически возбуждаются по фактам предоставления жилья, в котором просто невозможно жить. На сей раз информация пришла из Манского района.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в конце 2013 года районный комитет управления муниципальным имуществом заключил договор с неким индивидуальным предпринимателем на приобретение 6 квартир в двух жилых домах в селе Шалинском (районный центр). В одном доме 4 квартиры и в другом 2.

Спустя некоторое время, то есть уже в 2014 году, эти квартиры были выкуплены, туда заехали жильцы по договорам социального найма. Однако вскоре договор с одним из жильцов был расторгнут – тот, мягко говоря, оказался недобросовестным. Квартиру передали пострадавшей девушке-сироте. И тут выясняется, что квартира (да и дом в целом) непригодны для жилья. Говоря обычными словами – стены гнилые, пол, дырявый, оконные рамы – с плесенью. А весь этот наружный облик с обновленной крышей – всего лишь «марафет», который продавец навел, чтобы получить за недвижимость бюджетные деньги.

Пострадавшая до сих пор живет в квартире, которая официально признана непригодной для проживания. А следком возбудил уголовное дело в отношении чиновников Манского района.