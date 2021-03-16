Новые эпизоды сериала «Девяностые» на Wink: выборы 1996 года

В начале 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink прошла премьера документального проекта «Девяностые» писателя и журналиста Сергея Минаева. Первые две серии, получившие рекордные цифры просмотров на сервисах среди других документальных фильмов, рассказывали историю выхода альбома «Морская» группы Мумий Тролль и ночной жизни России в 90-е.

Три следующие серии документального проекта Сергея Минаева будут посвящены одному из самых главных событий постсоветской России, произошедшему ровно 25 лет назад — президентским выборам 1996 года. Премьера первой из трех серий состоится 19 марта в онлайн-сервисах more.tv и Wink.

«Есть события, которые меняют ход истории. Выборы 1996 года — как раз из таких. Мне повезло наблюдать их дважды: один раз в качестве участника, второй раз — при создании этого фильма», — рассказал автор проекта Сергей Минаев.

Во время работы над новыми сериями было взято более 30 интервью у непосредственных участников событий, среди которых Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Политики, экономисты, политтехнологи, принимавшие участие в предвыборной гонке как со стороны команды Ельцина, так и со стороны других кандидатов, рассказывают подробности о том, как финансировалась кампания и какие технологии применялись для борьбы за голоса избирателей. Эксклюзивное интервью для фильма дал непосредственный участник знаменитого «дела о коробке из-под ксерокса» Аркадий Евстафьев.