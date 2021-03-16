Музей под открытым небом в Бородино вошел в шорт-лист всероссийского конкурса

Музей-аллея в Бородино. Фото: пресс-служба компании

Музей истории города Бородино и Бородинского разреза (входит в состав Сибирской угольной энергетической компании, основной акционер – Андрей Мельниченко) вошел в шорт-лист III Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в спецноминации «Развитие территорий».

Уникальный комплекс под открытым небом рассказывает об истории крупнейшего в стране угледобывающего предприятия и является частью архитектурного облика шахтерской столицы Красноярского края.

Память о первостроителях разреза. Фото: пресс-служба компании

Напомним, музей-аллея истории Бородинского разреза открыли в конце декабря 2019 года. Активное участие в его обустройстве – от создания эскизов будущего общественного пространства до финансирования – приняли СУЭК и Фонд «СУЭК-регионам». Комплекс расположен в исторической и деловой части города. Символические арт-объекты олицетворяют важные вехи в жизни горняков: приезд на место строительства будущего разреза-гиганта его первостроителей – репатриированных солдат Великой Отечественной войны, первый массовый взрыв, достижение рубежа добычи в 1 млрд тонн.

Рубеж в 1 млрд тонн. Фото: пресс-служба компании

- В музее под открытым небом отражена не только история, но и базовые принципы работы СУЭК – уважение к человеку труда, сохранение традиций, забота об экологии, - отметили в пресс-службе компании.

Встречи слушателей Народного университета в гостиной. Фото: пресс-служба компании

Многие арт-объекты функциональны. Например, гостиная с воссозданным интерьером 70-х годов, когда в Бородино массово вводилось многоэтажное жилье. Здесь регулярно проводятся встречи слушателей Народного университета «Третий возраст – активное поколение», организационные собрания трудовых отрядов СУЭК. В перспективе музей планируется включить в туристическую карту города в рамках комплексной программы развития промышленного туризма в Красноярском крае, разработку которой курирует Агентство по туризму региона.

Музей - любимое место прогулок горожан. Фото: пресс-служба компании

Победа во Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» может стать для бородинского музея под открытым небом уже второй высокой наградой: в декабре 2019 год он вошел в число лауреатов Всероссийской Премии «Время инноваций» в номинации «Социальная инновация года».

СПРАВКА КП

Конкурс «Корпоративный музей» проводит Российская ассоциация по связям с общественностью в стратегическом партнерстве с министерством культуры РФ, министерством промышленности и торговли РФ и Высшей школой медиакоммуникаций и связей с общественностью ГИ СПбПУ. Экспертный совет III Всероссийского конкурса оценил 123 проекта в 19 номинациях. В шорт-лист вошли 60 претендентов на победу. Окончательные итоги будут подведены в апреле.