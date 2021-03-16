В Красноярском крае задержали вахтовика, напавшего с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов. Стоп-кадр видео

В Красноярском крае задержали мужчину, который напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, произошло это утром 9 марта в Советском районе. Неизвестный (на тот момент) зашел в помещение в маске и куртке с капюшоном, достал нож и потребовал у женщины наличность: «деньги давай». В кассе оказалось 33 тысячи рублей – он выгреб все и скрылся. К счастью, сама женщина не пострадала. Она быстро опомнилась и вызвала полицию, описала оперативникам приметы напавшего грабителя.

Подозреваемого нашли – им оказался 40-летний ранее не судимый житель краевого центра. После налета он уехал в Мотыгинский район работать, он – вахтовик. Думал скрыться, но не получилось: сотрудники полиции приехали за ним и в тайгу. Уголовное дело завели по статье «Разбой», а это – до 10 лет лишения свободы. Суд учтет все смягчающие обстоятельства, если они есть. Но на мягкий приговор мужчина может не рассчитывать.