В Красноярском крае два безработных обманули службу занятости Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жителей Ужурского района края будут судить за полученные ими пособия по безработице. Были ли они приятелями, действовали по сговору или независимо друг от друга, не уточняется, но преступление, с точки зрения закона, совершили одинаковое.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, граждане обратились в службе занятости с заявлением помочь им трудоустроиться. Когда их признали безработными, то назначили пособия.

Однако когда прокуратура провела проверку, выяснилось, что на самом деле оба гражданина имеют постоянную работу и заработок, но не сообщили об этом и продолжали получать бюджетные деньги. Материалы проверки были направлены в полицию, там завели уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособия по безработице путем предоставления заведомо ложных сведений». А это – до двух лет лишения свободы.