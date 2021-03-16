В Туве нашли тело замерзшего насмерть мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве в Пий-Хемском районе следователи устанавливают причины смерти 29-летнего мужчины. Его тело было найдено в степи, в трех километрах от села Тарлаг. Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, следы обморожения указывают на то, что молодой человек замерз насмерть.

По предварительной версии, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в республиканском следкоме, 13 марта погибший находился в гостях у родственников, помогал им по хозяйству. А на следующий день около 15 часов направился в соседнее село Аржаан, пешком. Там он собирался поймать попутку и добраться до Кызыла. А тело его нашли около 20 часов.

В настоящее время для установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. А пока следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства, предшествующие гибели мужчины. И уже по результатам проверки будет принято решение, есть ли основание заводить уголовное дело или это был несчастный случай.