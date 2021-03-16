В Красноярском крае на благоустройство дорог выделят 100 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году на благоустройство региональных и межмуниципальных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из краевого бюджета выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. А всего за год в рамках нацпроекта краевые дорожники отремонтируют 153 км покрытия на 69 объектах региональной сети. Полный список объектов и работ (включая освещение, ремонт остановочных пунктов, новые разметки, светофоры, знаки и так далее) размещен на сайте krudor.ru. Общая сумма затрат, с учетом федеральных средств, составит 1,7 миллиарда рублей.

- Создание комфортной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он направлен не только на увеличение доли дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, но и на повышение безопасности движения и снижение мест концентрации ДТП, – рассказал Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КрУДор».