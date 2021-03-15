Красноярские полицейские нашли в квартире мёртвого парня 15 килограммов наркотиков

Теперь полиция пытается найти каналы, через которые закупались наркотики Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к полицейским за помощью обратилась местная жительница. Женщина нашла своего 25-летнего сына мертвым и без признаков насильственной смерти в его собственной квартире.

Полицейские, приехавшие на вызов, стали осматривать жилье умершего, и нашли большой «тайник» со множеством свёртков и пакетиков. Содержимое отправили на экспертизу. Оказалось, что погибший припрятал в своей квартире 15 килограммов синтетического и растительного наркотиков.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас полицейские работают над тем, чтобы найти каналы, через которые умерший покупал наркотики.