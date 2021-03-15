Пьяная жительница Якутии избила сотрудника ДПС при задержании

Пьяная девушка из Алдана, Якутия, избила сотрудника ГИБДД. Полицейские пытались её остановить, когда она в нетрезвом виде вела машину по улицам города. Как сообщает следком, 23-летняя местная жительница уже попадалась госавтоинспекторам за пьяное вождение.

Все случилось еще в августе 2020. Девушка выпила, опьянела, а затем уже второй раз за лето решила сесть за руль в нетрезвом виде. Далеко уехать не успела – её остановил сотрудник ДПС и попытался задержать. Это не понравилось местной жительнице, и она начала сопротивляться. Девушка стала бить руками и ногами полицейского.

Но это ей не помогло. Жительницу Алдана всё же задержали и в её отношении возбудили уголовное дело по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Расследование завершено, сейчас материалы переданы в суд. Если вина будет доказана, то девушке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.