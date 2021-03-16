Погода в Красноярске на 16 марта 2021: переменная облачность и морозы до -15 градусов

Погода в Красноярске на 16 марта 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске 16 марта 2021 горожан не порадует. По данным Гидрометцентра, днем 16 марта температура не поднимется выше -4 градусов. Однако временами будет выглядывать солнце, а осадков не ожидается. Кроме того, синоптики обещают небольшие порывы юго-западного ветра – до 3 метров в секунду.

К вечеру же в Красноярск придет резкое похолодание – до -15 градусов. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Также ветер немного утихнет. Атмосферное давление составит около 748 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс.погоды несильно отличается. По версии портала, утро будет холодным и пасмурным – до -11 градусов. Днем облака рассеются, и выглянет солнце, а также потеплеет до -4, но поднимется юго-западный ветер до 4-5 метров в секунду.

Вечером и ночью придут морозы – от -12 до 15 градусов. Будет ясно и почти безветренно. Атмосферное давление составит около 753 мм рт.ст.