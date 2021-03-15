Фонд социального страхования оплатит больничные по карантину до 25 марта для работающих граждан 65 лет и старше

Получить дополнительную информацию можно не выходя из дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Как и ранее такие больничные оплачивают гражданам напрямую из Фонда социального страхования РФ, сообщает пресс-служба отделения Фонда. Напомним, на новый больничный работающие граждане 65 лет и старше уходят в соответствии с постановлением Правительства РФ № 876 от 18.06.2020 и решением региональных органов власти в отношении продления ограничительных мер в части соблюдения режима самоизоляции (указа Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 № 289-уг).

На оплачиваемый больничный могут претендовать только те работники, которые трудоустроены официально. Чтобы проверить свой размер пособия по временной нетрудоспособности можно зайти в личный кабинет получателя услуг Фонда на сайте Фонда социального страхования РФ. Для входа в личный кабинет достаточно ввести такой же логин и пароль, который используется работником для авторизации на портале государственных услуг. Расчет больничного в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в полном размере (100%).

Получить дополнительную информацию можно на сайте отделения Фонда социального страхования и по телефонам: (391) 229-13-31, 229-13-23, 229-14-24. 8-800-302-7549 (круглосуточно) – единая «горячая линия» ФСС по вопросам оформления электронных больничных при карантине по коронавирусу.