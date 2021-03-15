Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Юрий Островский родился в Туруханском районе 30 сентября 1964 года. В 1987 году он окончил Красноярский политехнический институт. В полиции Красноярска Юрий Островский начал работать сразу после получения образования – в 1987 году.

За 34-летнюю карьеру Юрий Островский прошел лестницу от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отдела красноярской полиции №1. Сейчас находится в звании подполковника. Участвовал в различных общественных акциях МВД. Награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» 3-х степеней. Женат, воспитывает двух дочек.

Напомним, что 12 марта 2021 года Юрий Островский был с поличным задержан за получение взятки в Красноярске. Против начальника полиции завели уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом в крупном размере». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии СК, в феврале 2021 года к Островскому обратился знакомый, который попросил переквалифицировать уголовное дело против его приятеля на менее тяжкую. Полицейский согласился «помочь» за 600 тысяч рублей. Помимо самого Островского силовики задержали и посредника в передаче денег.

Сейчас Островский находится в СИЗО. Железнодорожный районный суд отправил его под арест на 2 месяца. Краевой Главк же проводит собственную служебную проверку. Если вина начальника полиции будет доказана, он будет уволен и наказан по закону.