В Красноярске асфальт «побелел» из-за реагентов

Фото: Василий Дамов

Растаял снег и красноярский асфальт «побелел» буквально на глазах. Жители города заметили участки дорог, покрытых коркой высохшего реагента. Фотографии с «белыми островами» выложил Василий Дамов на своей странице в Facebook.

Общественник рассказывает подписчикам, что вот этой гадостью теперь дышат жители Красноярска, она каждую зиму разъедает асфальт, машины, обувь и лапы домашних животных.

- Давайте скажем Сергею Васильевичу Ерёмину спасибо за это, - призывает Василий Дамов.

В мэрии отмечают, что появление подобных пятен после зимы – это вполне нормальное явление. Как только потеплеет для мойки асфальта, то все сразу исчезнет.

Ранее мы рассказывали, что состоялись публичные слушания по вопросу использования реагентов на дорогах Красноярске. Большинство присутствующих решило, что без них зимой городу – не обойтись.