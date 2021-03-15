ВТБ в 10 раз ускорил обработку клиентских данных

ВТБ завершил первый этап перехода на новый розничный кредитный конвейер: в 10 раз ускорил обработку данных и теперь формирование предодобренных кредитных предложений для 20 млн человек занимает не более 4-х дней. Второй этап перехода на новый конвейер позволит принимать 95% решений по выдаче розничных кредитов за 1-3 минуты.

В 2021 году на новый розничный кредитный конвейер планируется перевести выдачу кредитов наличными и кредитных карт, продуктовый ряд ипотеки и автокредитования. В части ипотеки конвейер позволит увеличить долю ипотечных кредитов, оформляемых только по паспорту, с текущих 56% до 75% к концу 2022 года. Доля решений по ипотечным заявкам клиентов, которые будут приниматься в течение 3-х минут, будет увеличена с текущих 72% до 85%. Полный переход на конвейер завершится к концу 2022 года.

«За год ВТБ в рамках цифровой трансформации полностью перестраивает технологические платформы, меняет организацию процессов, увеличивает долю операций с применением технологий искусственного интеллекта. Все это позволяет выводить качество и доступность сервисов банка на новый уровень. Первый в России розничный кредитный конвейер на микросервисной архитектуре – это очередной шаг в наших глобальных преобразованиях. Он не только позволил в моменте увеличить мощности и кратно нарастить скорость процессов, но и дал нам возможность гибко внедрять новые продукты и сервисы, совершенствовать механизмы, чтобы предугадывать желания и потребности наших клиентов», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.