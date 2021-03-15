В СУЭК отметили годовщину благотворительной акции «Мы вместе»

Яркие фрукты для детей... Фото: пресс-служба компании

Добровольцы СУЭК отметили годовщину акции «Мы Вместе» благотворительными мероприятими и флешмобом. Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в России год назад. Волонтеры помогали наиболее уязвимым перед пандемией людям – пожилым, инвалидам, многодетным семьям и врачам, оказавшимся «в первой линии» борьбы с заболеванием. Своим символом добровольцы выбрали оранжевую нить как знак единения и победы над COVID-19.

Накануне годовщины они пригласили всех жителей страны к участию в флешмобе #ГодКакМыВместе: участникам предложили выстроиться вместе и передавать друг другу клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка каждый произносит слово, которое у него ассоциируется с годом пандемии, акцией #МыВместе и добровольчеством. Во втором формате флешмоба участники во всех уголках России становятся в круг, каждый берет в руку клубок оранжевых ниток и перекидывает его любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя несколько секунд в центре круга образуется множественное переплетение нитей, что символизирует связь граждан всей России.

В Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко, которая с первых дней активно включилась в добрую акцию, креативно обыграли идею, использовав вместо оранжевого клубка апельсины. Для ветеранов и детей из многодетных семей шахтерских городов апельсины на протяжении всей пандемии были символом здоровья и скорого избавления от новой инфекции – добровольцы СУЭК развозили «витаминные наборы» из апельсинов, яблок, груш, бананов по сотням домашних адресов, в социальные учреждения. В Бородино Красноярского края волонтеры-угольщики в годовщину акции посетили с корзинами ярких и сочных оранжевых фруктов городскую детскую поликлинику.

... и врачей. Фото: пресс-служба компании

- Очень неожиданно и очень приятно! Настроение сразу поднялось и у детей, и у взрослых! Спасибо! – благодарит волонтеров жительница Бородино Яна Кибицкая.

Приятные сюрпризы от волонтеров СУЭК получили и доктора детской поликлиники.

- Не часто в нашей повседневной жизни встречаются такие нежные моменты, - отметила врач-педиатр детской поликлиники Бородинской больницы Людмила Федотова.

- Спасибо большое волонтерам, что не забываете нас, - поддерживает коллегу медицинская сестра Анастасия Драпеко. - Оранжевый цвет – мой самый любимый, который всегда поднимает настроение. Это цвет жизни и радости! Поэтому получить вот эти апельсины сегодня – так здорово!

Вместе с фруктами добровольцы раздали небольшие памятки с информацией об акции и участии в ней волонтеров СУЭК.

- Год прошел, работаем, людям помогаем, - рассказал волонтер СУЭК, специалист по управлению корпоративным транспортом Бородинского погрузочно-транспортного управления Иван Раньшиков. - Самое главное, когда мы помогаем людям, то видим их искреннюю радость. Мы понимаем, что время сейчас непростое, надо поддерживать ближних.

В 2021 году СУЭК отмечает свое 20-летие. Волонтеры компании запустили еще одну корпоративную акцию добрых дел – «Двадцатка добровольцев». Добровольческий «юбилейный» десант подарил позитивное настроение врачам городской больницы, которые в течение всего прошлого года работали с ковид-пациентами и продолжают бороться с опасной инфекцией сегодня.