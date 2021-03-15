Красноярка, пропавшая на 38 неделе беременности, найдена живой

Ольгу Козлову считалась пропавшей 12 дней Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В Красноярске нашли пропавшую Ольгу Козлову, ушедшую из дома на 38 неделе беременности. Волонтёры из организации «Поиск пропавших детей сообщили», что с женщиной всё хорошо, она жива и находится в роддоме.

Красноярка ушла из дома еще 3 марта. Добровольцы совместно с полицией разыскивали беременную женщину, но безрезультатно. Нашлась Ольга спустя 12 дней. Подробности о том, где же обнаружили пропавшую, кто сумел найти и почему она ушла из дома ни полиция, ни волонтёры не раскрывают.

Напомним, что 38-летняя Ольга Козлова ушла из дома 3 марта, прихватив с собой сумку для роддома и пакет документов. Полиция совместно с добровольцами начали поисковую деятельность, стали распространять информацию в соцсетях, обзванивать роддома региона и проводить другие розыскные мероприятия. Оказалось, что девушка уже ни раз уходила из дома, но всегда возвращалась.