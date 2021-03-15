Красноярские полицейские изъяли за выходные почти 300 литров алкоголя

На всех нарушителей составлены административные протоколы Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские из Красноярска в минувшие выходные провели рейд по торговым точкам, на которые жаловались местные жители. Там, по их словам, торгуют алкоголем из-под полы. Как сообщили в МВД, действительно, красноярцы не ошиблись в своих подозрениях. За 2 дня сотрудники полиции пресекли аж 27 попыток незаконно продать спиртное.

В результате бизнесмены лишились 285 литров алкогольных напитков, стоимостью около 150 000 рублей. Вся продукция оказалась незарегистрированной, разрешения её продавать у предпринимателей не было. Помимо этого, полицейские пресекли 6 продаж спиртного детям младше 18 лет.

На всех предпринимателей были составлены административные протоколы. Теперь, если бизнесмен продолжит торговать без лицензии, то на него смогут завести уже уголовное дело.

В МВД напоминают жителям, что покупать спиртное в магазинах, где нет разрешения на торговлю алкоголем, может быть опасно. Ведь алконапитки могут оказаться подделкой и серьезно подорвать здоровье.