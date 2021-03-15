Финал Чемпионата России по хоккею с мячом впервые пройдет в Красноярске

Фото: ХК ЕНИСЕЙ

Право организовать финальную игру Чемпионата России по хоккею с мячом впервые получил Красноярск. Об этом сообщили в Федерации хоккея с мячом России. Положительное решения приняли до того, как определился соперник ХК «Динамо» по финалу.

Борьба за титул победителя пройдет 21 марта, на ледовой арене «Енисей». В финале будут сражаться московское «Динамо» и красноярский клуб «Енисей», получивший путёвку в финал 14 марта.

Сибирские хоккеисты уверенно обошли в последнем матче спортсменов из Хабаровска, забросив в ворота противника 6 мячей. Хороший разрыв в счёте 6:2 обеспечил «Енисею» возможность побороться за звание чемпиона. Красноярский клуб вышел в финал впервые с 2018 года, этот матч станет для них 9 в новейшей истории, когда они смогут побороться за первое место.

25 марта 2018 красноярцы проиграли в решающей игре именно «СКА-Нефтянику» из Хабаровска (1:8), который сегодня сложил чемпионские полномочия после четырех золотых наград подряд.